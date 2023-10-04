"Работают над улучшением собственного благосостояния": депутата возмутили премии в "Самрук-Казына"

Миллионные премии руководства дочерних компаний фонда "Самрук-Казына" вызвали критику депутата мажилиса Ерлана Саирова, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен в своем запросе на имя главы кабмина и Генерального прокурора призвал проверить, соответствует ли закону политика "чрезмерного" начисления премий "Самрук-Казына" собственному менеджменту.

"Можно сказать, что сотрудники Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" неустанно работают над улучшением собственного благосостояния, а не благосостояния народа. Руководство "Самрук-Казына Бизнес Сервис", дочерней компании "Самрук-Казына", получило премию в два раза больше прибыли компании: за год руководитель компании получил 74,9 млн тенге, а руководство – 274 млн тенге в качестве премий", – сказал он.

В свою очередь, по его словам, руководство дочерней компании "Самрук-Казына Бизнес Сервис" компании "КАЗ КЛОУД" при чистой прибыли в 61 млн долларов, за год он получил в качестве премии 336 миллионов тенге.

"Члены правления "Казахтелекома" получили премии в общей сложности на сумму 422 млн тенге. Каждый участник получает по 105 млн тенге. Это что за излишки, в то время когда простые люди зарабатывают на кусок хлеба? Неужели сотрудники Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних компаний служат только для получения руководителями премий и поощрений?" – задался вопросом депутат.

В этой связи он попросил главу правительства и Генерального прокурора определить потребность в дочерних предприятиях "Самрук-Казына" и правомерность начисления премий и бонусов.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство фонда "Самрук-Казына" получило в 2022 году более 400 млн тенге в виде бонусов и вознаграждений.

В начале сентября о премиях высказался глава КМГ Магзум Мирзагалиев - компания принадлежит фонду.

"Я не могу комментировать "ошеломительные бонусы" фонда, потому что не знаю, честно говоря, о чем идет речь", - заявлял он.

Мирзагалиев также сообщил, что КМГ бонусы пока не получала, также не может вспомнить, когда они вообще выплачивались.

В августе сообщалось, что порядок премирования в нацкомпаниях изменили в Казахстане - руководители национальных компаний могут получать годовые премии за определенные заслуги, однако не так, как это было раньше.

Им могут полагаться годовые премии, которые присуждаются "в целях усиления заинтересованности руководящих работников организации в повышении эффективности производства и качества работы по итогам работы за года зависимости от результатов работы, а также достигнутых успехов производится выплата годовой премии".

Годовая премия не носит постоянный характер, подчеркивалось в приказе Минтруда.