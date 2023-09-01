"Ошеломительные бонусы" руководству "Самрук-Казына" и КМГ прокомментировал Мирзагалиев

Магзум Мирзагалиев. Фото: primeminister.kz

Глава АО "НК "КазМунайГаз" в кулуарах парламента прокомментировал сотни миллионов тенге бонусов, которые получило в 2022 году руководство "Самрук-Казына", передает корреспондент NUR.KZ.

"КазМунайГаз" (КМГ - прим. ред.) является нацкомпанией, принадлежащей "Самрук-Казына". Я не могу комментировать "ошеломительные бонусы" фонда, потому что не знаю, честно говоря, о чем идет речь.

Что касается КМГ, то бонусы мы пока не получали. Я даже не знаю, когда они вообще в последний раз выплачивались в КМГ. Я не знаю, кто принимает решение (по выплате бонусов - прим. ред.) По "Самруку", наверное, есть совет директоров", - заявил Магзум Мирзагалиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство фонда "Самрук-Казына" получило в 2022 году более 400 млн тенге в виде бонусов и вознаграждений.

Отметим, сегодня Касым-Жомарт Токаев в ходе своего послания заявил, что дал поручения с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына".

В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях, заявил президент.

Как сообщается на официальном сайте АО "Самрук-Казына", фонд был организован в 2008 году. Единственным акционером фонда является правительство РК.

Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений, говорится на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034900-oshelomitelnye-bonusy-rukovodstvu-samruk-kazyna-i-kmg-prokommentiroval-mirzagaliev/