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Спецназ в ЦОНе Шымкента: глава "Правительства для граждан" прокомментировал обыск в филиале

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Обыск в ЦОНе в Шымкенте
Обыск. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Глава правления госкорпорации "Правительство для граждан" в кулуарах мажилиса прокомментировал обыск филиала в Шымкенте сотрудниками КНБ, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина, в филиале в момент обыска никого из сотрудников не задерживали.

"Мы отправили запрос (прим.авт. – в КНБ) – по какому вопросу заходили, в чем причина и так далее", – ответил глава правления Суйениш Абдильдин.

Он добавил, что ответ на запрос от КНБ "Правительство для граждан" пока не получило.

По словам Абдильдина, до обыска официальных документов о нем в филиале не получали.

Напомним, в конце сентября в Сети появились видео из ЦОНа Шымкента. На кадрах можно увидеть работу спецназа к зданию бежит группа вооруженных людей в форме, которая затем передвигается по коридорам и кабинетам.

Как оказалось, еще 1 сентября текущего года сотрудниками ДКНБ был произведен обыск в филиале госкорпорации по Шымкенту. В ходе обыска был изъят ряд земельно-кадастровых дел в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков.

Отметим, что также в сентябре в АФМ сообщили о задержании сотрудников спецЦОНа в Кокшетау. В ведомстве рассказали, что в ходе следствия были выявлены факты предоставления поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.

В "Правительстве для граждан" по данному факту заявили, что нарушения выявлены Департаментом внутренней безопасности (ДВБ) центрального аппарата госкорпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039500-spetsnaz-v-tsone-shymkenta-glava-pravitelstva-dlya-grazhdan-prokommentiroval-obysk-v-filiale/

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