Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Задержание сотрудников спецЦОНа прокомментировали в "Правительстве для граждан"

Опубликовано:

Автономера в Кокшетау
СпецЦОН Кокшетау. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Сегодня стало известно о задержании сотрудников спецЦОНа в Кокшетау. Информацию прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в госкорпорации, в мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа Кокшетау Департаментом внутренней безопасности (ДВБ) центрального аппарата "Правительства для граждан" были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.

"После обнаружения нарушений ДВБ инициировал служебную записку в Министерство внутренних дел РК, которая впоследствии была перенаправлена на рассмотрение в адрес Департамента экономических расследований по Акмолинской области.

По данному делу ДВБ госкорпорации провел следственные мероприятия совместно с правоохранительными органами. На сегодняшний день ведется досудебное расследование", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Напомним, ранее в АФМ заявили, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении двух лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.

По информации ведомства, в ходе следствия выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 700 млн тенге.

В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036273-zaderzhanie-sotrudnikov-spetstsona-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.