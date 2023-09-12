Задержание сотрудников спецЦОНа прокомментировали в "Правительстве для граждан"

Сегодня стало известно о задержании сотрудников спецЦОНа в Кокшетау. Информацию прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в госкорпорации, в мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа Кокшетау Департаментом внутренней безопасности (ДВБ) центрального аппарата "Правительства для граждан" были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.

"После обнаружения нарушений ДВБ инициировал служебную записку в Министерство внутренних дел РК, которая впоследствии была перенаправлена на рассмотрение в адрес Департамента экономических расследований по Акмолинской области.

По данному делу ДВБ госкорпорации провел следственные мероприятия совместно с правоохранительными органами. На сегодняшний день ведется досудебное расследование", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Напомним, ранее в АФМ заявили, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении двух лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.

По информации ведомства, в ходе следствия выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 700 млн тенге.

В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.