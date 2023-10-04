Время движения автобусов продлят в Астане в день футбольного матча

Время курсирования ряда автобусов в Астане продлят ради болельщиков в день футбольного матча между столичным клубом и командой из Чехии, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

5 октября на стадионе "Астана-Арена" состоится матч столичного футбольного клуба "Астана" против чешского футбольного клуба "Виктория" (Пльзень).

Чтобы болельщики после игры смогли без проблем добраться домой, время курсирования ряда городских и пригородных маршрутов будет продлено, сообщается в официальном Instagram-профиле CTS.

Маршруты, которых затронут изменения, следующие: № 10, 12, 26, 37, 40, 51, 53, 60 и 303.

По информации портала Sports.kz, матч между "Астаной" и "Викторией" состоится 5 октября в 20:30 по времени столицы.

К слову, в первом туре группового этапа Лиги Конференций "Астана" потерпела поражение от хорватского "Динамо" (Загреб) со счетом 1:2. Тогда как "Виктория" обыграла косовский "Балкани" – 1:0.

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