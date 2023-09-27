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30 лет независимости Казахстана

Первую за 5 лет победу одержала женская сборная Казахстана по футболу. Какой была реакция (видео)

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: instagram.com/kff_team

Женская сборная Казахстана по футболу одержала свою первую победу за пять лет, обыграв соперниц из Армении. Эмоциональные видео после знаменательной игры появились в Сети.

Женская сборная Казахстана по футболу одержала победу над сборной Армении со счетом 2:1 во встрече группы 4 лиги С. Голы забили Асельхан Турлыбекова и Арайлым Орынбасарова.

Отмечается, что наша сборная не выигрывала целых пять лет – с июня 2018 года. Тогда казахстанки обыграли соперниц из Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019, передает Sports.kz.

Таким образом, казахстанская женская сборная лидирует в группе 4 с четырьмя очками. В квартете помимо нашей команды и команды Армении задействованы Эстония и Израиль.

В официальном Instagram-профиле казахстанской национальной футбольной команды после знаменательной победы появились видео, на которых девушки празднуют свое достижение.

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола сообщали, что игра состоялась на арене "Армавир" в одноименном городе в Армении. Помимо матча против армянской команды 22 сентября наши девушки провели игру против сборной Эстонии, матч окончился вничью со счетом 0:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2038290-pervuyu-za-5-let-pobedu-oderzhala-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-kakoy-byla-reaktsiya-video/

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