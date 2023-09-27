Первую за 5 лет победу одержала женская сборная Казахстана по футболу. Какой была реакция (видео)

Женская сборная Казахстана по футболу одержала свою первую победу за пять лет, обыграв соперниц из Армении. Эмоциональные видео после знаменательной игры появились в Сети.

Женская сборная Казахстана по футболу одержала победу над сборной Армении со счетом 2:1 во встрече группы 4 лиги С. Голы забили Асельхан Турлыбекова и Арайлым Орынбасарова.

Отмечается, что наша сборная не выигрывала целых пять лет – с июня 2018 года. Тогда казахстанки обыграли соперниц из Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019, передает Sports.kz.

Таким образом, казахстанская женская сборная лидирует в группе 4 с четырьмя очками. В квартете помимо нашей команды и команды Армении задействованы Эстония и Израиль.

В официальном Instagram-профиле казахстанской национальной футбольной команды после знаменательной победы появились видео, на которых девушки празднуют свое достижение.

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола сообщали, что игра состоялась на арене "Армавир" в одноименном городе в Армении. Помимо матча против армянской команды 22 сентября наши девушки провели игру против сборной Эстонии, матч окончился вничью со счетом 0:0.

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