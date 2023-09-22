"Астана" с крупным счетом проиграла "Динамо" в матче Лиги конференций УЕФА

В Загребе (Хорватия) состоялся матч группового этапа Лиги конференций УЕФА между столичным футбольным клубом "Астана" и местной командой "Динамо", передает NUR.KZ.

Победу с крупным счетом одержало "Динамо". Хозяева отправили в ворота гостей пять мячей. Голами в составе хорватского клуба отметились Бруно Петкович (дважды), Марко Булат, Антонио Марин, Тибор Халилович.

Казахстанский клуб в свою очередь забил в игре лишь однажды. Гол на свой счет записал Камо Оганесян. 1:5 - "Астана" потерпела поражение в первом матче группового этапа Лиги конференций.

Следующий матч в турнире столичная команда проведет 5 октября против "Виктории Пльзень" (Чехия).

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