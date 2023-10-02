С сильных дождей начнется неделя для большинства казахстанцев

В ближайшие несколько дней на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В период с 3 по 5 октября на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, ожидается туман.

Лишь на севере, юге и в центре страны ожидается погода без осадков. На севере, в центре и на востоке республики в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов. В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

Напомним, что сегодня в трех крупнейших городах Казахстана днем осадков не ожидается. Ночью в Алматы будет дождь, в Астане в это же время – заморозки. А в Шымкенте в ночное время похолодает.

Согласно прогнозу погоды на октябрь, в первые 10 дней текущего месяца по стране ожидаются дожди с грозами, порывами ветра до 15-23 м/с.

3-4 октября на востоке, юго-востоке страны – сильные осадки, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег. Лишь в отдельные дни по Казахстану установятся теплые и ясные дни.

C 5 октября в западных регионах страны, а потом уже и на остальной части республики пройдут дожди с кратковременным прекращением.