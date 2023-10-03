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"Островки безопасности" появились на дорогах в Алматы (фото)

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"Островок безопасности" в Алматы
"Островок безопасности" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы появились "островки безопасности" – небольшие зоны на дорогах со специальной разметкой для пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Семь "островков безопасности" для пешеходов обустроено в этом году в Алматы в рамках среднего ремонта дорог.

В частности, они появились по проспекту Сейфуллина ниже улицы Жумабаева, по проспекту Абая на пересечении проспекта Абылай хана, а также на улицах Желтоксан, Кунаева, Наурызбай батыра и Масанчи.

"Островок безопасности"
"Островок безопасности". Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Островки безопасности" — это небольшие зоны на дороге со специальной разметкой, где пешеходы могут переждать поток машин, а автовладельцы должны снижать скорость. Они устанавливаются во многих странах мира для повышения безопасности участников дорожного движения и снижения количества ДТП на дорогах.

Помимо этого на дорогах с четырех- и более полосным движением ликвидируются автобусные карманы для удобного подъезда общественного транспорта и устройства выдвижных автобусных пандусов для людей с инвалидностью.

Соответствующие работы проведены на проспектах Сейфуллина, Абая, улице Саина.

По информации акимата, всего в Алматы – 2746 улиц протяженностью 3097 км. К 2025 году долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется повысить до 95%. Чтобы достичь данного показателя, необходимо ежегодно проводить средний ремонт дорог протяженностью не менее 200 км.

Напомним, в четверг в некоторых зданиях Бостандыкского района временно отключат холодную воду.

Также сегодня алматинским журналистам показали, как выглядит внутри городской акимат, отремонтированный после пожара во время январских событий.

Как отметили в акимате, пожар во время январских событий нанес ущерб порядка 80% здания, огнем были охвачены 6 этажей и 4 павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства. В целом на восстановление здания было потрачено 17 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039371-ostrovki-bezopasnosti-poyavilis-na-dorogah-v-almaty/

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