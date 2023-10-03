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30 лет независимости Казахстана

Действительно ли в Казахстане слишком много полицейских, ответили в МВД

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Человек в полицейской форме стоит спиной
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве замглавы МВД спросили, не слишком ли в Казахстане большое количество полицейских на душу населения при нынешних показателях криминогенной ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге отметили, что критики МВД в стране заявляют: в Казахстане много полиции, но от этого криминогенная ситуация не улучшается — в частности, много полицейских можно увидеть возле государственных объектов.

Замглавы МВД Марата Кожаева попросили прокомментировать это мнение.

"Во всех странах мира госучреждения и особо важные стратегические объекты охраняют полицейские. Если вы будете за рубежом, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это периметр правительственного здания, резиденция главы государства – они являются особо важными охраняемыми стратегическими объектами, поэтому здесь находится не чрезмерное, но достаточное количество полицейских, необходимых для обеспечения безопасности и правопорядка.

Теперь по общему количеству, 6-7 лет назад количество полицейских сил в Казахстане на 100 тысяч населения превышало полицейские силы, например, в ведущих полицейских странах. Вы знаете, мы отказались от многих функций несвойственных полиции. (…) И на сегодняшний день на 100 тысяч населения в Казахстане порядка 383 полицейских. Это среднеевропейское значение", — заявил Кожаев.

Он добавил, что в подсчетах полицейских в других странах есть свои хитрости – к примеру, подразделение жандармерии в Италии или Испании не учитывают в структуре полиции.

"Сейчас в Казахстане, я вас заверяю, у нас среднеевропейская цифра полицейских на 100 тысяч населения. Чрезмерного количества полицейских нет", — добавил Кожаев.

Напомним, ранее полицейских в Казахстане освободили от составления многостраничных протоколов.

В начале года сообщалось, что казахстанских полицейских будут проверять на добропорядочность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039338-deystvitelno-li-v-kazahstane-slishkom-mnogo-politseyskih-otvetili-v-mvd/

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