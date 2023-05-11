Полицейских в Казахстане освободят от составления многостраничных протоколов

Сотрудник МВД. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане вводят новый стандарт расследования. Полицейских избавят от протоколирования следственных действий, введя их видеофиксацию, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В МВД рассказали, что в рамках цифровизации и дебюрократизации на базе столичного управления полиции района "Сарыарка" и отдела полиции Косшы Акмолинской области проводится пилотный проект "Полицейское расследование".

Отмечается, что это совершенно новый и перспективный стандарт расследования очевидных уголовных правонарушений по проступкам небольшой и средней тяжести, в котором проводится видеофиксация всех следственных действий для единого отчета.

Данный формат:

обеспечивает для граждан оперативность расследования;

минимизирует риски злоупотреблений и нарушений прав;

защищает от фальсификации доказательств;

повышает объективность и качество расследования.

При этом, как заметили в МВД, для самих сотрудников данный формат удобен тем, что он исключает протоколирование следственных действий и экономит время расследования.

"Основа указанной инициативы уже реализована через законодательную поправку, предусматривающую составление краткого протокола по усмотрению следователя в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения", подписанного президентом 17 марта", – говорится в публикации.

Как пояснили в МВД, в протоколе полицейскому достаточно будет отразить информацию, о применении технических средств, времени проведения, а также краткое изложение данных. Это позволит перейти на видеоформат полицейского расследования, где любой сотрудник, первый прибывший на место преступления, может составить отчет.

В МВД отметили, что внедрение краткого протокола позволит в 5 раз сократить время производства следственного действия.

При этом видеозапись будет прилагаться к уголовному делу и храниться на цифровых носителях или загружаться в ЕРДР, если имеется техническая возможность.

Отмечается, что внедрение краткого протокола является инициативой МВД, и эта норма универсальна, то есть в зависимости от обстоятельств дела, технических возможностей, принимается решение о составлении краткого протокола или обычного.

Изменения вступят в силу с 20 мая.

Напомним, что 17 марта президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о предупреждении пыток и других жестоких видов обращения.

В пресс-службе главы государства отметили, что данный закон – продолжение последовательных шагов по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры.

Законом расширяются права осужденных лиц, а также, в частности, предполагается введение следующих норм:

ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

ужесточение уголовной ответственности за пытки;

расширение применения и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020052-politseyskih-v-kazahstane-osvobodyat-ot-sostavleniya-mnogostranichnyh-protokolov/