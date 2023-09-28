Жестче наказывать за грубые и систематические нарушения ПДД могут начать в Казахстане

Координационный совет по безопасности дорожного движения в Казахстане предложил ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным с официального сайта Генпрокуратуры, сегодня под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание координационного совета.

В работе приняли участие депутаты парламента, руководители правоохранительных и специальных госорганов, профильных министерств и другие заинтересованные лица.

Сообщалось, что за последние 5 лет в стране зарегистрировали 75 тысяч ДТП, в которых пострадало почти 100 тысяч человек.

"Ежедневно в автомобильных авариях травмируются и погибают люди", – подчеркнули специалисты.

Так, отмечается, что четверть аварий произошла в результате превышения скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений ПДД, в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольного выпаса скота.

"Нередко сами пешеходы становятся виновниками транспортных происшествий. Только в этом году по этой причине совершено 233 ДТП, где погибло 40 человек и получили различные травмы – 155", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

При этом, по словам экспертов, ситуация усугубляется ненадлежащей дорожной инфраструктурой, особенно на загородных трассах, некачественными дорогами и нелегальными перевозками пассажиров.

Например, за время реконструкции участка трассы "Караганда – Балхаш" (протяженностью 362 км) с 2019 года там произошло 99 ДТП.

"В рамках реализации поручений главы государства необходимо принять комплексные меры по обеспечению дорожной безопасности. Совместно повышать дисциплину вождения, соблюдать принцип нулевой терпимости к любым правонарушениям", – подчеркнул Берик Асылов.

Итоги заседания

По данным Генпрокуратуры, в результате обсуждения акимам регионов совместно с профильными министерствами предложили проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов, обеспечить установку необходимых дорожных знаков, расширение сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений. Особое внимание будет уделено созданию безопасной среды для учащихся.

Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано составлять реестры аварийно-опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.

"Также инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения ПДД", – добавили правоохранители.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: