Завести цифрового двойника посоветовали казахстанцам для защиты от мошенников

Эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин рассказал, как можно уберечь свои деньги и личные данные от мошенников - для этого нужно завести цифрового двойника, передает телеканал "Астана".

Свои рекомендации эксперт озвучил на пресс-конференции в партии Amanat.

Так, Питолин советует приобрести отдельную SIM-карту для регистрации в онлайн-сервисах и оформить для оплаты этих услуг отдельную банковскую карту. А в мобильных приложениях устанавливать сложные, но запоминающиеся для себя пароли, чтобы их не пришлось где-то записывать.

Кроме этого, рекомендуется не подключаться к Wi-Fi без пароля.

"Для оплаты в Интернете вы можете завести цифровую карточку - часто это делается в 1 клик в любом банке, которая не связана с вашим основным счетом, депозитом. На которую вы кладете немного денег, сколько вам нужно для оплаты сервиса и все", - объяснил эксперт.

К слову, сейчас в Казахстане разрабатывают законопроект о защите персональных данных. В случае его принятия гражданам будут приходить смс об утечке, а "белые хакеры" окажутся в правовом поле. Кроме этого, будут увеличены штрафы за нарушение конфиденциальности.

Отметим, что накануне глава комитета информбезопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов, комментируя утечку данных, заявил, что сейчас главная задача властей - научить людей распознавать мошенников.

Напомним, в сентябре стало известно, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Позже вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков рассказал, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев.

"Мы предполагаем, что одним из источников может выступать сервис, запрещенный в Казахстане, по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот, в основном, это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая информация. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров", – пояснил вице-министр.

МЦРИАП направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов.

Тогда же Руслан Абдикаликов, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявил, что такая процедура не имеет смысла.

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту, это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка? Достаточно, наверное, быть более критичным к этому вопросу, и быть готовым", – заявил Адбикаликов.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.