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Заморозки и усиление ветра обещают в одном из мегаполисов Казахстана

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Ветка с листьями, покрытая инеем
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Погода без осадков ждет жителей трех мегаполисов - Алматы, Астаны и Шымкента - в понедельник, 2 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Как сообщается на сайте РГП "Казгидромет", в Алматы сегодня днем осадков не будет, столбики термометров поднимутся до плюс 21-23 градусов. При этом ночью в южной столице прогнозируют дождь и похолодание до плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане сегодня также обещают погоду без осадков. Днем в столице ожидается до 14-16 градусов тепла, а ночью синоптики прогнозируют до плюс 1-3 градусов и заморозки на поверхности почвы до 1 градуса. Кроме того, астанчан предупреждают об усилении ветра днем до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается плюс 23-25 градусов днем и плюс 8-10 градусов - ночью. Осадков в третьем мегаполисе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

На официальном сайте ДЧС ЗКО описаны меры безопасности при усилении ветра.

Чтобы не получить травмы и увечья при сильном ветре, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);
  • необходимо воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;
  • важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;
  • нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш могут упасть шифера и другие кровельные материалы;
  • нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;
  • если сильный ветер застал вас в дороге на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

В случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий нужно позвонить по номерам телефона 101 или 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039031-zamorozki-i-usilenie-vetra-obeschayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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