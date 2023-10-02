Новая добровольная накопительная система появится в Казахстане

Меры по внедрению единой добровольной накопительной системы "Келешек" рассмотрели члены кабмина передает NUR.KZ со ссылкой на правительство Казахстана.

Данный вопрос обсуждался на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы и Послания главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщается на официальном сайте.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что на фоне высокого роста рождаемости систему образования в будущем ждет значительное увеличение нагрузки. Так, на сегодняшний день государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится до порядка 15%. При этом министерство с 2020 года ежегодно увеличивает количество грантов в среднем на 10%.

В этой связи в рамках исполнения Послания главы государства начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки.

В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода.

Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.

Предусматриваются также дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в особенности изменения коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, предусматриваются инструменты защиты от девальвации.

Параллельно с этим будет идти накопление средств в рамках инициативы Главы государства "Национальный фонд — детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе.

Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ.

Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

Министр подчеркнул, что в рамках создания системы предусматриваются цифровизация всех процессов накопления, обеспечение полной прозрачности и интеграция соответствующего модуля в приложения банков второго уровня.

О планируемых механизмах реализации рассказал председатель правления АО "Финансовый центр" Аскар Ибраимов. С комментарием по теме также выступила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей.

"Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе "Келешек" с учетом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным", – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, от уровня образования населения напрямую зависят благосостояние и конкурентоспособность страны. По данным Всемирного банка, рост экономики только на 16% обусловлен физическим капиталом, на 20% — природным капиталом, остальные 64% связаны с человеческим и социальным капиталом.

Он указал, что государство и ранее оказывало всемерную поддержку молодежи в получении высшего образования. Так, за последние 6 лет практически в 2 раза увеличилось количество грантов для обучения в университетах.

"В текущем году выделено свыше 73 тысяч грантов (бакалавриат), тогда как в 2017 году их было чуть более 38 тысяч. Кроме того, за три года в два раза выросли расходы на одного обучающегося — с 420 тысяч тенге в 2019 году до почти миллиона тенге в 2023 году", — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. При этом увеличение количества грантов не позволит обеспечить широкий охват высшим образованием.

"Келешек” должен помочь решить эти вопросы. Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счет консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что систему "Келешек" необходимо внедрить уже в следующем году. В этой связи требуется обеспечить широкое обсуждение предлагаемых мер и досконально проработать механизм действия системы.

"Он должен быть простым и понятным не только для министерства, но и для населения и всех участников", — заключил он.

В начале учебного года аналитики выяснили, сколько стоит обучение в казахстанских вузах - год обучения в некоторых университетах страны может стоить более нескольких миллионов тенге.

Подчеркивалось, что многие высшие учебные образования пересматривают цены на свои услуги ежегодно.

На текущий момент самым дорогим республиканским вузом страны можно назвать "Назарбаев университет". Цены на 2023-2024 учебный год по четырем крупным профессиональным направлениям в нем варьируются от 7,5 млн тенге до 9 млн тенге.

Также аналитики ранее отмечали, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза.