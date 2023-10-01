Туманы и заморозки до 1 градуса: ухудшение погоды ожидается в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за туманов и заморозков. Также в некоторых районах сохраняется пожарная опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра, 2 октября, в Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до 1 градуса.

В Астане ожидаются туман и заморозки до 1 градуса.

В Карагандинской области ожидаются гроза, град, туман и ветер с порывами до 18 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте завтра сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается туман и заморозки до 2 градусов.

В Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях будет туман.

В Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. Это означает, что ожидается превышение концентрации одного или нескольких веществ выше трех ПДК (предельно допустимой концентрации).

В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях синоптики обещают туман и заморозки до 1 градуса.

В Павлодарской области ожидаются заморозки до 2 градусов и туман.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в области Ұлытау.

При тумане водителям рекомендуется: