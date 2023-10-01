Туманы и заморозки до 1 градуса: ухудшение погоды ожидается в ряде регионов Казахстана
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В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за туманов и заморозков. Также в некоторых районах сохраняется пожарная опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра, 2 октября, в Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до 1 градуса.
В Астане ожидаются туман и заморозки до 1 градуса.
В Карагандинской области ожидаются гроза, град, туман и ветер с порывами до 18 м/с.
В Туркестанской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.
В Шымкенте завтра сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай ожидается туман и заморозки до 2 градусов.
В Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях будет туман.
В Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. Это означает, что ожидается превышение концентрации одного или нескольких веществ выше трех ПДК (предельно допустимой концентрации).
В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях синоптики обещают туман и заморозки до 1 градуса.
В Павлодарской области ожидаются заморозки до 2 градусов и туман.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в области Ұлытау.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039003-tumany-i-zamorozki-do-1-gradusa-uhudshenie-pogody-ozhidaetsya-v-ryade-regionov-kazahstana/