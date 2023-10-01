Дождь ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в первый день октября в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов Казахстана прогнозируется дождь, сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет".

В Астане синоптики сегодня обещают дождь, днем температура воздуха составит +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Скорость ветра будет 5-10 м/с.

В Алматы днем ожидается до +20…+22 градусов, ночью в городе похолодает до +8…+10 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до +21…23 градусов, ночью опустятся до +8…+10 градусов. Жителей третьего мегаполиса предупреждают о небольшом усилении ветра до 8-13 м/с.

Что делать при сильном ветре?

Спасатели отмечают, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты. Штормовым ветром до 24 м/с могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередачи.

Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или квартире:

закройте все окна и форточки, проверьте надежность их закрытия;

помните, что безопасными являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице: