Дождь ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
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Синоптики рассказали о погоде в первый день октября в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов Казахстана прогнозируется дождь, сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет".
В Астане синоптики сегодня обещают дождь, днем температура воздуха составит +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Скорость ветра будет 5-10 м/с.
В Алматы днем ожидается до +20…+22 градусов, ночью в городе похолодает до +8…+10 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.
В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до +21…23 градусов, ночью опустятся до +8…+10 градусов. Жителей третьего мегаполиса предупреждают о небольшом усилении ветра до 8-13 м/с.
Что делать при сильном ветре?
Спасатели отмечают, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты. Штормовым ветром до 24 м/с могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередачи.
Меры безопасности во время сильного ветра
Находясь в доме или квартире:
- закройте все окна и форточки, проверьте надежность их закрытия;
- помните, что безопасными являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордами, электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038940-dozhd-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/