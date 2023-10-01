Схемы движения шести автобусных маршрутов изменили из-за ремонта проспекта в Астане

В Астане в связи с ремонтом проспекта Тауелсыздык изменены схемы движения шести автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу CTS.

Как говорится в Instagram-аккаунте City Transportation Systems, до завершения ремонтных по работ по проспекту Тауелсыздык временно изменены схемы движения маршрутов №№ 3, 4, 4А, 19, 40, 121.

Как изменились схемы движения, можно узнать ниже в карусели.

В CTS призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в столице перекрыли на ремонт участок трассы “Астана – Караганда” до 3 октября.

Также до 15 октября частично перекрыто движение на мосту по проспекту Улы Дала в Астане. Проехать сейчас можно только по одной из сторон сооружения, но в обоих направлениях.