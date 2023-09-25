Новая соцвыплата для казахстанцев: при каком трудовом стаже ее будут назначать

Новую соцвыплату для некоторых казахстанцев будут назначать при определенном трудовом стаже. Но его размер еще утверждается, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане рассматривают возможность введения новой специальной социальной выплаты, которая будет назначаться гражданам предпенсионного возраста, работающим во вредных условиях труда. По плану на такую соцвыплату смогут претендовать граждане в возрасте от 55 лет.

При этом ранее стало известно, что в Минтруда рассматривают введение дополнительных условий в виде наличия трудового стажа на вредных производствах в течение не менее 7 лет.

Однако в министерстве отмечают, что данное требование еще не утверждено.

"В настоящее время в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее 7 лет", – объясняют в ведомстве.

Другими словами, в Казахстане на данный момент лишь прорабатываются подходы назначения новой специальной соцвыплаты. Поэтому, будет ли требование о наличии трудового стажа именно в 7 лет, пока неизвестно. Об утвержденных правилах общественности будет сообщено дополнительно.