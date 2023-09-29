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30 лет независимости Казахстана

Опубликован список обладателей перераспределенных грантов

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Лекция в университете
Лекция в университете. Фото: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей вакантных грантов - на бюджет определены еще 4 тысячи студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Республиканская конкурсная комиссия распределила вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Больше всего грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика".

Ознакомиться со списком обладателей грантов можно здесь.

Напомним, в конце июня был опубликован список образовательных грантов по Казахстану. Тогда сообщалось, что в этом году было выделено 88 тыс. грантов для обучения в вузах. Из них около 73 тыс. для бакалавров, более 13 тыс. – для поступления в магистратуру и более 1 800 грантов – для будущих докторов PhD.

В начале августа Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных грантов в вузы на этот учебный год на бакалавриат.

К слову, в августе глава министерства Саясат Нурбек сообщал о начале расследования по факту нарушений на ЕНТ в Казахстане. Министр пояснял, что после проведения расследований могут последовать перераспределения грантов в связи с аннулированием результатов нарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038716-opublikovan-spisok-obladateley-pereraspredelennyh-grantov/

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