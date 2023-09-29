Air Astana временно отменила все полеты в Уральск и из него

В Уральске на несколько дней закрывают аэропорт, из-за чего авиакомпания Air Astana отменила все полеты в этот город и из него на 3 дня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Международный аэропорт имени Маншук Маметовой в Уральске закрывается на ремонт рулежной дорожки. Продлятся работы 3 дня - с 8 по 10 октября.

В связи с этим авиакомпания Air Astana на эти несколько дней отменила все рейсы в Уральска и из него, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

"Пассажиры могут перебронировать билеты на рейсы из/в Уральск на ближайшие 14 дней или сделать полный возврат стоимости. За дополнительной информацией просим обращаться по месту приобретения билетов", - говорится в сообщении перевозчика.

Ранее руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова сообщала, что аэродром закроют с 2:00 8 октября до 5:00 10 октября.

"Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров", - пояснила представитель авиагавани.

Напомним, что ремонтные работы идут сейчас и в международном аэропорту Актау - здесь с 23 сентября по 23 октября проводится ремонт взлетно-посадочной полосы. Из-за этого в расписание рейсов были внесены изменения.

Ранее подобный ремонт проводился в аэропорту Астаны. По этой причине пассажиров тоже предупреждали о возможных очередях.