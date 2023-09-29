Блэкаут в Караганде: начато расследование
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В четверг, 28 сентября, Караганда на час осталась без электричества - к блэкауту привела авария на ТЭЦ. Специалисты из Минэнерго уже приступили к расследованию, передает сайт телеканала КТК.
Из-за отключения электричества весь город был без света, сотовой связи, а в некоторых районах исчезла еще и вода.
Как сообщает телеканал, на улицах в это время творился настоящий хаос. Пешеходы переходили дорогу, буквально рискуя жизнью. На участках то и дело фиксировали ДТП. Позже на перекрестки вышли 25 регулировщиков.
Из-за аварийного отключения остановились водопроводные насосные станции. Поэтому в кранах исчезла вода. В это же время жители начали массово жаловаться на отсутствие сотовой связи и интернета. Магазины, бутики в торговых центрах и супермаркеты в один момент закрылись.
Отмечается, что это уже второе ЧП в городе за двое суток. До этого Караганду затопило обильным дождем. Вода хлынула в здания и даже в салоны автобусов.
Однако чиновники не связывают аварию на ТЭЦ с непогодой. По их словам, крупная авария произошла на высоковольтной линии, на местной ТЭЦ сработала защита – и отключилась подача электроэнергии. Причины сейчас выясняют сотрудники комитета атомного и энергетического надзора.
"На Карагандинской ТЭЦ-3 произошло технологическое нарушение. Сработали защитные устройства на активном распределительном устройстве станции. Действием защит было временно остановлено энергетическое оборудование, находящееся оборудование, находящееся в это время в работе. В работе находятся три котлоагрегата и две турбины. Режим работы станции восстанавливается", - сообщил технический директор ТОО "Караганда энергоцентр" Мухтар Сулейменов.
Источник: КТК
Напомним, в среду, 27 сентября, улицы Караганды затопило после ливня. Аким города Мейрам Кожухов отметил, что это был залповый дождь. Он подчеркнул, что за час в Караганде выпало более 38 мм осадков, при этом месячная норма составляет 21 мм.
Вчера, 28 сентября, в первой половине дня произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в Караганде в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Город остался без электричества.
Глава региона Ермаганбет Булекпаев заявил, что принимаются все меры для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей региона.
Спустя чуть более часа в Караганде и Карагандинской области было восстановлено электроснабжение.
Позже в соцсетях появилась информация, что к блэкауту в Караганде привели взрывы на подстанциях, утверждалось, что город еще несколько дней будет без света. В акимате эти сообщения назвали фейком.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038679-blekaut-privel-k-haosu-v-karagande-nachato-rassledovanie-video/