Блэкаут в Караганде: начато расследование

В четверг, 28 сентября, Караганда на час осталась без электричества - к блэкауту привела авария на ТЭЦ. Специалисты из Минэнерго уже приступили к расследованию, передает сайт телеканала КТК.

Из-за отключения электричества весь город был без света, сотовой связи, а в некоторых районах исчезла еще и вода.

Как сообщает телеканал, на улицах в это время творился настоящий хаос. Пешеходы переходили дорогу, буквально рискуя жизнью. На участках то и дело фиксировали ДТП. Позже на перекрестки вышли 25 регулировщиков.

Из-за аварийного отключения остановились водопроводные насосные станции. Поэтому в кранах исчезла вода. В это же время жители начали массово жаловаться на отсутствие сотовой связи и интернета. Магазины, бутики в торговых центрах и супермаркеты в один момент закрылись.

Отмечается, что это уже второе ЧП в городе за двое суток. До этого Караганду затопило обильным дождем. Вода хлынула в здания и даже в салоны автобусов.

Однако чиновники не связывают аварию на ТЭЦ с непогодой. По их словам, крупная авария произошла на высоковольтной линии, на местной ТЭЦ сработала защита – и отключилась подача электроэнергии. Причины сейчас выясняют сотрудники комитета атомного и энергетического надзора.

"На Карагандинской ТЭЦ-3 произошло технологическое нарушение. Сработали защитные устройства на активном распределительном устройстве станции. Действием защит было временно остановлено энергетическое оборудование, находящееся оборудование, находящееся в это время в работе. В работе находятся три котлоагрегата и две турбины. Режим работы станции восстанавливается", - сообщил технический директор ТОО "Караганда энергоцентр" Мухтар Сулейменов.

Источник: КТК

Напомним, в среду, 27 сентября, улицы Караганды затопило после ливня. Аким города Мейрам Кожухов отметил, что это был залповый дождь. Он подчеркнул, что за час в Караганде выпало более 38 мм осадков, при этом месячная норма составляет 21 мм.

Вчера, 28 сентября, в первой половине дня произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в Караганде в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Город остался без электричества.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев заявил, что принимаются все меры для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей региона.

Спустя чуть более часа в Караганде и Карагандинской области было восстановлено электроснабжение.

Позже в соцсетях появилась информация, что к блэкауту в Караганде привели взрывы на подстанциях, утверждалось, что город еще несколько дней будет без света. В акимате эти сообщения назвали фейком.