Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Блэкаут в Караганде: начато расследование

Опубликовано:

Караганда
Караганда. Иллюстративное фото: facebook.com/krgcitypress

В четверг, 28 сентября, Караганда на час осталась без электричества - к блэкауту привела авария на ТЭЦ. Специалисты из Минэнерго уже приступили к расследованию, передает сайт телеканала КТК.

Из-за отключения электричества весь город был без света, сотовой связи, а в некоторых районах исчезла еще и вода.

Как сообщает телеканал, на улицах в это время творился настоящий хаос. Пешеходы переходили дорогу, буквально рискуя жизнью. На участках то и дело фиксировали ДТП. Позже на перекрестки вышли 25 регулировщиков.

Из-за аварийного отключения остановились водопроводные насосные станции. Поэтому в кранах исчезла вода. В это же время жители начали массово жаловаться на отсутствие сотовой связи и интернета. Магазины, бутики в торговых центрах и супермаркеты в один момент закрылись.

Отмечается, что это уже второе ЧП в городе за двое суток. До этого Караганду затопило обильным дождем. Вода хлынула в здания и даже в салоны автобусов.

Однако чиновники не связывают аварию на ТЭЦ с непогодой. По их словам, крупная авария произошла на высоковольтной линии, на местной ТЭЦ сработала защита – и отключилась подача электроэнергии. Причины сейчас выясняют сотрудники комитета атомного и энергетического надзора.

"На Карагандинской ТЭЦ-3 произошло технологическое нарушение. Сработали защитные устройства на активном распределительном устройстве станции. Действием защит было временно остановлено энергетическое оборудование, находящееся оборудование, находящееся в это время в работе. В работе находятся три котлоагрегата и две турбины. Режим работы станции восстанавливается", - сообщил технический директор ТОО "Караганда энергоцентр" Мухтар Сулейменов.

Источник: КТК

Напомним, в среду, 27 сентября, улицы Караганды затопило после ливня. Аким города Мейрам Кожухов отметил, что это был залповый дождь. Он подчеркнул, что за час в Караганде выпало более 38 мм осадков, при этом месячная норма составляет 21 мм.

Вчера, 28 сентября, в первой половине дня произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в Караганде в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Город остался без электричества.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев заявил, что принимаются все меры для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей региона.

Спустя чуть более часа в Караганде и Карагандинской области было восстановлено электроснабжение.

Позже в соцсетях появилась информация, что к блэкауту в Караганде привели взрывы на подстанциях, утверждалось, что город еще несколько дней будет без света. В акимате эти сообщения назвали фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038679-blekaut-privel-k-haosu-v-karagande-nachato-rassledovanie-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.