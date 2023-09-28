На информацию о взрывах на электроподстанциях в Караганде отреагировали в акимате

В мессенджерах рассылают сообщение о взрывах, якобы произошедших на электроподстанциях в Караганде, из-за которых и отсутствует электричество. В акимате прокомментировали эту информацию, передает Stopfake.kz.

Согласно тексту рассылки, в Караганде якобы произошли взрывы на электрических подстанциях. И в связи с проведением ремонтных работ в течение недели в городе будут регулярно отключать электричество.

"Кому дали свет, это ненадолго. Последствия взрыва на подстанции будут устранять по прогнозам около недели. Сгорели воздушные и подземные высоковольтные кабели. Будут пока включать и отключать порайонно в аварийном режиме", – говорится в распространяемом сообщении.

В пресс-службе акимата города Караганды прокомментировали эту информацию.

"Это фейк. Взрывов на электрических подстанциях не было", – сообщили в пресс-службе акимата Караганды.

Напомним, вчера улицы Караганды затопило после ливня. Аким города Мейрам Кожухов отметил, что это был залповый дождь. Он подчеркнул, что за час в Караганде выпало более 38 мм осадков, при этом месячная норма составляет 21 мм.

Позже стало известно, что произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в Караганде в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Город остался без электричества.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев заявил, что принимаются все меры для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей региона.

Спустя время в Караганде и Карагандинской области было восстановлено электроснабжение.