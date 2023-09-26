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30 лет независимости Казахстана

"Заполняются в первой половине дня": в МВД заявили о нехватке медвытрезвителей в Казахстане

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Мужчина наливает пиво в стакан
Пиво. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр МВД Игорь Лепеха сегодня в мажилисе заявил, что в Казахстане не хватает медвытрезвителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что с начала года в Центры временной адаптации и детоксикации – в народе "медвытрезвители" доставили более 140 тыс. лиц, находившихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

"Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест.

Полицейскими в них были доставлены 12 тыс. правонарушителей. Из них помещены только 7 тысяч. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау вообще нет. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения, на 594 койко-места", — заявил вице-министр.

В справочной информации сказано, что такие учреждения нужны в Акмолинской, Атырауской и Туркестанской областях, а также Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях.

Два учреждения требуются в Восточно-Казахстанской и области Абай, а по одному — в Астане, Алматы, Карагандинской и Улытауской областях.

В 2022 году МВД также заявляло, что в Казахстане не хватает вытрезвителей. Тогда выяснилось, что полицейские вынуждены оформлять людей для принудительного лечения алкоголизма за свой счет.

Летом 2023 года в МВД высказались о необходимости расширить медвытрезвитель в Астане.

В сентябре аналитики рассказали, в каких регионах Казахстана пьют больше всего алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038217-zapolnyayutsya-v-pervoy-polovine-dnya-v-mvd-zayavili-o-nehvatke-medvytrezviteley-v-kazahstane/

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