"Изолировать этих дебоширов": глава МВД предложил расширить медвытрезвитель в Астане

Бар. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МВД Марат Ахметжанов на мероприятии в столичном акимате указал на необходимость увеличить мощности медвытрезвителя Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов отметил, что в Астане всего один медвытрезвитель на 20 мест, и он всегда переполнен. Только за первый квартал туда было доставлено 3000 человек.

"Необходимо увеличивать мощности медвытрезвителей. Мы с 1 июля переходим на выявительный характер (по домашнему насилию – прим. авт.). На бытовые конфликты люди идут в основном в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня их некуда поместить, изолировать. Для миллионного города вытрезвитель на 20 человек – это совсем (мало – прим. ред.). В первую очередь, нам нужны медвытрезвители, прием и тестирование, и спецприемники нам нужны, чтобы изолировать этих дебоширов", – заявил он.

Он также отметил, что на криминогенную обстановку влияет бесконтрольная реализация спиртного.

"В городе тысячи кафе, баров и ночных клубов – это значительная сфера предпринимательства. В то же время не все их владельцы создают безопасные условия для своих клиентов. В них периодически совершаются преступления и правонарушения.

С начала года в ночных заведениях совершено 105 преступлений. В одном из баров в 00:30 ночи получил смертельное ранение посетитель. Я уже не говорю о ежедневных нарушениях тишины. В этом году за неполные 5 месяцев таких вызовов было 4,5 тыс. Отвлекаются наши силы и средства, патрульные и участковые превратились в обслуживающий персонал заведений", – посетовал министр.

Проблема, по его словам, состоит в том, что владельцы экономят на охране.

"Предлагается, во-первых, решением маслихата определить время работы увеселительных заведений, реализующих алкоголь, в жилых домах – до 23:00, в отдельно стоящих зданиях – до 02:00. Для этого нужно закрепить норму в правилах благоустройства столицы.

Безусловно, данная норма затронет интересы бизнеса, но на другой чаше весов – безопасность граждан. Во-вторых, поддерживается начинание акимата и ДП по составлению рейтинга безопасности увеселительных заведений", – заявил глава МВД.

Добавим, что, согласно статье 437 КоАП, нарушение тишины с 22:00 до 09:00 утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физлиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 09:00 утра в будние, с 23:00 до 10:00 утра в выходные и праздничные дни, влечет штраф:

на физических лиц в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

При этом то же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет удвоенных штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023112-izolirovat-etih-deboshirov-glava-mvd-predlozhil-rasshirit-medvytrezvitel-v-astane/