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До плюс 28 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Опубликовано:

Цвет и желтый лист
Цветы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 26 сентября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается теплая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня день пройдет без осадков, днем температура воздуха составит плюс 19-21 градус, ночью столбики термометров покажут плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Алматы сегодня также прогнозируют погоду без осадков и 19-21 градус тепла днем, ночью в южной столице похолодает до плюс 10-12 градусов. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно и жарко - днем столбики термометров здесь поднимутся до плюс 26-28 градусов, а ночью опустятся до плюс 12-14 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, скорость ветра составит привычные 8-13 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни - синоптики прогнозируют на большей части страны дожди с грозами и порывистым ветром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038087-do-plyus-28-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

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