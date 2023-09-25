"Словно другая планета": казахстанцы восхитились новым видео блогера из Актау

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал в соцсетях завораживающие кадры, снятые в Мангистауской области. Невероятные виды восхитили жителей Казахстана.

В своем Instagram-аккаунте Азамат Сарсенбаев разместил видео, на котором запечатлена местность, расположенная в Мангистауской области. Автор не раскрывает точное месторасположение.

"Эта планета называется Мангистау", – говорится в подписки к ролику.

Казахстанцы восхитились снятыми кадрами.

"Ох, какие краски", "Космос", "Невероятная красота", "Завораживает очень", "Словно другая планета, загадочная", "Какая фантастическая красота", – пишут пользователи соцсети в комментариях.

Напомним, ранее Азамат Сарсенбаев опубликовал видео, кадрах которого мужчина в ущелье Ыбыкты Сай Мангистауской области занимался вандализмом, а именно выбивал надпись на скале.

В пресс-службе акима Актюбинской области сообщили, что на видео запечатлен Манас Кошербаев – директор городского дома культуры казахского общества слепых.

Позже мужчина записал видеообращение с извинениями и объяснил свои действия. После этого он уволился по собственному желанию.

Добавим, что по информации на сайте акимата региона, Мангистауская область – одно из самых древних и загадочных мест на планете. Она находится на юго-западе Казахстана и омывается Каспийским морем. Всего в этой области насчитывается около 11 тысяч уникальных археологических и исторических памятников, а также большое количество красивых мечетей и необычных сооружений.

Волшебные природные памятники Мангистауской области

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