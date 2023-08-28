Выбил надпись на скале в Мангистау: оскандалившийся чиновник записал видеообращение

Манас Кошербаев. Кадр из видео: с личной страницы в Facebook

Выбивавший надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау директор дома культуры казахского общества слепых города Актобе Манас Кошербаев записал видеообращение с извинениями и объяснил свои действия на своей странице в Facebook.

Как отметил Манас Кошербаев, каньон Ыбыкты Сай - одно из самых живописных мест Мангистау. Но, к сожалению, здесь полно мусора и пещера исписана непристойными словами.

"Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. По неосознанности совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются. Не ругайте слишком сильно! Я даже не думал вредить историческому месту. Прошу прощения у всех соотечественников, мангистауцев!" - обратился директор дома культуры.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау.

В ДП региона пояснили, что по данному факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

Между тем в отделе культуры и развития языков Актобе рассказали, что снятый на видео человек является руководителем бюджетной организации. Он был в трудовом отпуске. По выходе на работу с ним обещали провести разъяснительную беседу и принять соответствующие меры.

А в пресс-службе акима Актюбинской области озвучили имя и должность "героя" ролика. Здесь рассказали, что это Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034291-vybil-nadpis-na-skale-v-mangistau-oskandalivshiysya-chinovnik-zapisal-videoobraschenie/