Аэропорт Актау закроют на ремонт на два дня

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпания FlyArystan сообщила о закрытии взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау на два дня для ремонта. Об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"Информируем вас о закрытии аэропорта в городе Актау на ремонтные работы взлетно-посадочной полосы 24, 25 мая 2023 года с 10:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что актуальная информация о времени вылета будет отправляться пассажирам на номера, указанные при бронировании.

"Просим обратить ваше внимание, что данные изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании.

FlyArystan поддерживает аэропорт Актау в их стремлении обеспечить безопасность полетов, однако, мы сожалеем, что позднее уведомление от аэропорта города Актау повлияло на ваши планы", – подчеркнули представители компании.

Напомним, что в конце марта в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки, которые предусматривают ряд нововведений.

Так, было введено понятие "изменение статуса рейса" – для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объяснили в КГА.

Также теперь пассажирам на номер телефона или на электронную почту должны приходить обязательные уведомления о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета.

При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%.

Кроме того, теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021794-aeroport-aktau-ne-budet-rabotat-dva-dnya/