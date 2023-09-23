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До 26 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Улица в Шымкенте
Шымкент. Иллюстративное фото: facebook.com/akimat.shymkent

О погоде в субботу, 23 сентября, в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики. Во всех трех мегаполисах осадков не ожидается. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 23 сентября ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха в районе +14...+16 градусов. Скорость ветра: 9-14, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы тоже синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура прогреется до +17...+19 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте в субботу будет преимущественно солнечно. Дневная температура в районе +24...+26 градусов. Скорость ветра: 5-10 метров в секунду.

Напомним, накануне на Шымбулаке в Алматы выпал снег. При этом, по словам представителей курорта, такая погода здесь наблюдается уже во второй раз за месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037764-do-26-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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