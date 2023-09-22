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Автобус с детьми застрял в грязи по дороге в школу в Алматинской области (видео)

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Школьный автобус застрял в грязи
Школьный автобус застрял в грязи. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В соцсетях появилось видео с застрявшим в грязи автобусом, в салоне которого, по словам автора ролика, находились школьники. Инцидент прокомментировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Kris_p_talgar опубликовано видео, на кадрах которого школьный автобус вместе с детьми застрял в грязи. Инцидент произошел в Панфиловском округе Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, автобус принадлежит средней школе №33 села Панфилова Талгарского района.

"Согласно информации директора СШ №33 села Панфилова Талгарского района, 20 сентября из-за непогоды на конечной остановке, улице Кокжиек, затонул автобус, перевозивший учащихся из села Жанакурылыс. В автобусе находились 40 учеников. На развороте автобус застрял, но родители принесли и подложили под колеса доски и вытащили его. Дети в порядке, все прибыли в школу", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в текущем году для перевозки детей приобретены 34 автобуса, в том числе в Илийском районе – 13, Талгарском – 13, Енбекшиказахском – 5, Жамбылском – 2, Уйгурском – 1.

Напомним, школьников в Алматы теперь развозят специальные автобусы. Как они выглядят, мы показывали здесь.

Между тем впервые публично об идее запустить по городу школьные автобусы высказался аким города Ерболат Досаев в июне прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037639-avtobus-s-detmi-zastryal-v-gryazi-po-doroge-v-shkolu-v-almatinskoy-oblasti-video/

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