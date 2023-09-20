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Дожди и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

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Пасмурное небо над домами
Пасмурное небо. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

В среду, 20 сентября, в Алматы и Астане обещают дождь, а жителей Шымкента предупреждают о сильном ветре. Актуальный прогноз погоды опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня пройдет дождь, ожидается также усиление ветра до 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 15-17 градусов, ночью - плюс 9-11 градусов.

В Астане также обещают дождь и сильный ветер скоростью до 9-14 м/с. При этом днем в столице ожидается до 17-19 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс 5-7 градусов.

В Шымкенте сегодня осадков не будет, днем в мегаполисе прогнозируют до плюс 22-24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 10-12 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037306-dozhdi-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

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