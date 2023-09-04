Вышедшую на дорогу рысь сняли на видео в "Бурабае"

Рысь. Иллюстративное фото: dmf87 / Getty Images

Краснокнижную рысь удалось снять на видео в "Бурабае" - редкое животное вышло на дорогу, где ее поймал в объектив лесничий, сообщается в официальном профиле парка в Instagram.

Рысь удалось встретить в Акылбайском лесничестве инспектору Боровского лесничества Адильхану Шаймерденову, который возвращался домой после завершения трудового дня.

"Я очень горжусь тем, что мне удалось сфотографировать рысь! Встретить рысь, особенно в дневное время - большая редкость и удача. Эти животные ведут ночной образ жизни и почти никогда не показываются людям", - отметил автор.

Он подчеркнул, что снятые кадры доказывают, что экосистема нацпарка благоприятна для животных. По его словам, в 2021 году в этих лесах было зарегистрировано всего 9 особей рыси, а на начало 2023 года, согласно учетным данным, их количество на территории парка достигло 39 особей.

Согласно Красной книге Казахстана, туркестанская рысь обитает в хвойных и лиственных лесах, зарослях кустарников, в основном в пределах лесного и субальпийского поясов.

Предпочитает крутые склоны с выходами скал и каменистых россыпей. Площадь местообитаний сокращается из-за рубок леса и пожаров.

Живет оседло, но из-за многоснежья и отсутствия корма может совершать большие переходы. Активна в сумеречные и ночные часы, реже - днем. Встречается чаще поодиночке, иногда семьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035137-vyshedshuyu-na-dorogu-rys-snyali-na-video-v-burabae/