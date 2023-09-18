Мокрый снег, туман и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 19 по 21 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части страны: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Между тем 20 и 21 сентября отрог западного антициклона принесет ясную погоду без осадков на запад и северо-запад республики. На западе, севере и в центре Казахстана в ночные и утренние часы специалисты обещают туман.

Также в западных областях страны температура воздуха ночью составит +5…+18 градусов, днем повышение – от +18…+28 градусов до +20…+31 градуса.

На северо-западе, севере Казахстана ожидается понижение температуры ночью до +3…+11 градусов, на поверхности почвы заморозки – +1 градус, днем прогнозируется повышение температуры до +13…+25 градусов.

В центре республики понижение температуры ночью – до +2…+10 градусов, днем основной фон – +13…+21 градус, на востоке основной фон ночью – +3…+11 градусов, днем понижение до – +10…+18 градусов.

На юге, юго-востоке страны понижение ночью – до +8…+13 градусов, в горных районах ожидается -2 …+3 градуса, днем понижение – до +15…+25 градусов, в горных районах – +5…+10 градусов.

Что делать при сильном ветре

Спасатели рекомендуют, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Что делать во время тумана

Как предупреждают сотрудники одного из региональных ДЧС на официальном сайте, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман.

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается — в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося в тумане автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору.

Поэтому, при движении в тумане, стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла.

Также в таких условиях значительно увеличивается тормозной путь.