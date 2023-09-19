Грозу, дождь и до 27 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 19 сентября, в Алматы и Шымкенте ожидаются осадки, а в Астане прогнозируют теплую погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня ожидается ясная погода без осадков. Днем термометры покажут плюс 20-22 градуса, ночью температура в столице опустится до плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Алматы сегодня обещают дождь, при этом столбики термометров днем поднимутся до плюс 22-24 градусов, а ночью в южной столице похолодает до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня прогнозируют грозу и усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Несмотря на осадки, днем в мегаполисе воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, а ночью ожидается до 13-15 градусов тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ближайшие дни на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, а в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.