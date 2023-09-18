Пожилая женщина в Астане перерезала веревку мойщику окон (видео)

В Астане пенсионерка приняла за вора промышленного альпиниста, который мыл окна с внешней стороны здания. Женщина перерезала одну из веревок рабочего. В ДП прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в TikTok-аккаунте ahan98han.

Можно заметить, что снимает человек, находящийся с внешней стороны здания. Он показывает обрезанный конец веревки пожилой женщине по другую сторону окна.

"Зачем вы это сделали? Как я теперь спущусь?" – спрашивает он.

В Департаменте полиции Астаны прокомментировали этот инцидент.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеопубликация, на которой мойщик окон, спускаясь на уровне пятого этажа, обнаружил, что веревка каната была обрезана.

В ходе разбирательства установлена бабушка, которая, приняв его за вора, перерезала нить.

По данному факту заявлений в полицию не поступало.

Участковыми инспекторами полиции была проведена профилактическая беседа с 83-летней жительницей", – рассказали в полиции.

При этом несколько лет назад мы рассказывали о похожем случае, который произошел в Пермском крае России. Тогда пьяный пенсионер едва не убил промышленных альпинистов, которые делали ремонт фасада дома.

Он поднялся на крышу и перерезал трос одного из рабочих. Мужчина сорвался с высоты 9 этажа, но, благодаря страховочному тросу, уцелел.

Однако напомним, что в апреле в Алматы задержали подозреваемого квартирного вора, который пробирался в чужие жилища с помощью альпинистского снаряжения.

А в прошлом году трагедия произошла в одном из ЖК Бостандыкского района Алматы – мужчина, занимавшийся мытьем окон, разбился насмерть.