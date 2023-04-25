Домушник-альпинист: снаряжение изъяли у подозреваемого в серии краж в Алматы

Задержанный мужчина и изъятый ноутбук. Фото: polisia.kz

В Алматы задержали подозреваемого в серии краж. Предполагается, что он забирался в квартиры горожан с помощью альпинистского снаряжения, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По версии следствия, квартиры алматинцев обворовывали с помощью снаряжения для промышленного альпинизма. Стражи порядка задержали 34-летнего подозреваемого, который приехал в Алматы из Туркестанской области.

Предполагается, что перед задержанием подозреваемый мог проникнуть в квартиру, расположенную на 12-м этаже 21-этажного дома по улице Аскарова.

"Он спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь жилища. Незнакомец по ту сторону окна не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон.

В чужой квартире злоумышленник похитил хозяйское имущество на 3 млн тенге. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа", – сообщил замначальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Отмечается, что вещественные доказательства, в том числе и снаряжение для промышленного альпинизма, были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Изъятые часы. Фото: polisia.kz

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Изъятые украшения. Фото: polisia.kz

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018163-domushnik-alpinist-snaryazhenie-izyali-u-podozrevaemogo-v-serii-krazh-v-almaty/