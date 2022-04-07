Занимался мытьем окон: мужчина разбился насмерть в Алматы

Көрнекі фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Трагедия произошла в одном из ЖК Бостандыкского района. В результате падения с высоты погиб мужчина, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В ведомстве сообщили, что данный факт был зарегистрирован в УП Бостандыкского района.

"В результате падения с высоты погиб гражданин 1995 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - уточнили в пресс-службе ДП Алматы.

Как пишет Zakon.kz со слов очевидцев, погибшим оказался промышленный альпинист, он сорвался с высоты во время мытья окон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964005-zanimalsya-mytem-okon-muzhchina-razbilsya-nasmert-v-almaty/