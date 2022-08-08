Открывшийся сегодня мост в Нур-Султане сфотографировали с дрона

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Автомобильный мост по проспекту Улы Дала открылся сегодня, 8 августа, в Нур-Султане, сообщается в официальном Instagram-профиле акимата казахстанской столицы.

Как сообщили в администрации города, этот мост позволит частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы Байтурсынова, Кошкарбаева, Нажимеденова, а также район Nova city и аллею "Мынжылдык".

Также ожидается, что он повысит доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилых массивов "Тельман" и "Промышленный", района гипермаркета "Метро", проспекта Жумабаева, улицы Жургенова.

По данным акимата Нур-Султана, сейчас завершаются работы по благоустройству моста, в том числе по тротуарной части.

Ранее глава города Алтай Кульгинов пообещал, что в следующем году в столице будет открыт еще один мост – по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982261-otkryvshiysya-segodnya-most-v-nur-sultane-sfotografirovali-s-drona/