Движение по проспекту Аль-Фараби частично перекроют из-за велопробега в Алматы

В Алматы завтра частично перекроют движение по проспекту Аль-Фараби из-за проведения велопробега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Движение по проспекту планируется частично перекрыть завтра утром.

"17.09.2023 года с 07:00 до 9:00 часов в связи с проведением городского велопробега движение по проспекту Аль-Фараби будет перекрыто в западном направлении от полифункционального центра "Нурлы-тау" до кругового разворота по улице Мустафина, далее в восточном направлении от улицы Мустафина до проспекта Дулати", – сообщили в акимате.

План перекрытия проспекта. Фото: акимат Алматы

Ремонт по проспекту Аль-Фараби

Напомним, что движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничивали на протяжении лета.

При этом ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.