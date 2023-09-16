Телевещание восстановили в Казахстане
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В Казахстане вещание спутникового телевидения восстановили, об этом сообщили в пресс-службе Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10:11 часов 16 сентября. Приносим извинения за причиненные неудобства. Команда АО "РЦКС" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране", - говорится в сообщении МЦРИАП.
Сбой в работе телевещания в Казахстане
В пятницу, 15 сентября, вечером в Казахстане прервался эфир почти всех телеканалов.
"15 сентября в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных", – объяснили ситуацию в МЦРИАП.
Недоступными оказались некоторые казахстанские и зарубежные телеканалы в пакетах OtauTV. При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме.
Восстановить телевещание обещали сегодня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036857-televeschanie-vosstanovili-v-kazahstane/