Стало известно, когда восстановят телевещание в Казахстане

Телевещание в Казахстане, которое было прервано накануне вечером, будет восстановлено сегодня, 16 сентября, в первой половине дня, об этом сообщает МИА "Казинформ", ссылаясь на пресс-службу KazSat-3.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время АО "РЦКС" совместно с предприятием разработчика спутника (АО "ИСС имени М.Ф.Решетнева") проводит работы по устранению нештатной ситуации.

Восстановить работу сервиса по оказанию услуг операторам связи и телевещания планируется ориентировочно в 12:00 сегодня, 16 сентября.

"Работа по выявлению причины возникновения данной ситуации на КА "KazSat-3" продолжаются, по результатам которой разработчик в случае необходимости выработает необходимые рекомендации по доработке программного обеспечения спутника", – говорится в сообщении.

Сбой в работе телевещания в Казахстане

В пятницу, 15 сентября, вечером в Казахстане прервался эфир почти всех телеканалов. Ситуацию прокомментировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"15 сентября в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных", – объяснили ситуацию в МЦРИАП.

Недоступными оказались некоторые казахстанские и зарубежные телеканалы в пакетах OtauTV. При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме.