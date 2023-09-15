Проблемы с телерадиовещанием в Казахстане объяснили в МЦРИАП

В пятницу, 15 сентября, вечером в Казахстане прервался эфир почти всех телеканалов. Telegram-канал государственного телеканала Qazaqstan сообщает о проблемах со спутниковым вещанием.

"Из-за непредвиденных проблем в системе спутникового телерадиовещания возникли сложности с ретрансляцией нескольких телеканалов.

Вы можете посмотреть эфиры телеканалов "Qazaqstan", "Qazsport", "Balapan", "Abai tv", относящихся к телерадиокорпорации "Қазақстан", онлайн или через мобильное приложение", - говорится в сообщении телеканала.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Сегодня, 15 сентября, в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных.

В настоящее время национальным оператором АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "ИСС имени Академика М.Ф.Решетнева» проводятся работы по восстановлению указанных сервисов", - говорится в сообщении ведомства.

На сайте Национального оператора в области телерадиовещания АО "Казтелерадио" поясняется, что в связи с внештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3 недоступными оказались некоторые казахстанские и зарубежные телеканалы в пакетах OtauTV.

"В настоящее время АО "Казтелерадио" совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3.

При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме.

Все 567 радиотелевизионных станции принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Казахстана", - говорится в сообщении.