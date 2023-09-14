Впервые за 20 лет почистят дно Гребного канала в Астане

Дно ручья Акбулак в Астане почистят впервые за 20 лет. Соответствующие работы будут проведены в столице с сентября по апрель 2024 года, сообщается на официальном сайте городского акимата.

В Астане стартовали работы по сбросу воды из ручья Акбулак в реку Есиль. Данные мероприятия требуется выполнить с целью дальнейшей отчистки дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений.

Дноочистительные работы от иловых отложений будут проводиться с сентября этого года по апрель 2024 года.

Отмечается, что за годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле – поэтому его также называют Гребным каналом.

Его очистка такого масштаба проводится впервые за 20 лет.

"Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запаха", – рассказали в пресс-службе акимата.

Горожан попросили с понимаем отнестись к выполняемым работам. Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке.

В июле этого года астанчане в соцсетях сообщили, что вода в Гребном канале изменила цвет, а также стала более мутной и грязной. В столичном акимате тогда отвечали, что идет подготовка дноочистительных работ и последующий скос водной растительности.

По данным Большого Энциклопедического словаря, гребной канал – это искусственный водоем для тренировок и соревнований по гребному спорту.