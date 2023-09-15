Видео с поисками кольца за полмиллиона долларов в "Хан Шатыре" прокомментировала полиция

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина утверждает, что некто потерял в столичном ТРЦ кольцо за полмиллиона долларов. ДП Астаны дал комментарий, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с "поисками" дорогого кольца опубликовали в Instagram-профиле vkurse_astana.

"Астана (ТРЦ – прим. ред.),"Хан Шатыр". Потеряли бриллиантовое кольцо стоимостью 500 тыс. долларов (более 235 млн тенге по текущему курсу – прим. ред.), вот сейчас ищем", – говорит мужчина на видео.

На кадрах в это время – группа рабочих, просеивающих песок на искусственном пляже в "Хан Шатыре".

Пользователи Сети не поверили автору видео.

"Металлоискатель для кого придумали?", "У кого кольцо за полмиллиона баксов, тот не будет в "Хан Шатыре" загорать", "Можете не искать, я уже на Бали", – начали шутить казахстанцы.

Столичный департамент полиции прокомментировал произошедшее корреспонденту NUR.KZ.

"По факту утери кольца стоимостью 500 000 долларов в торгово-развлекательном центре: в полицию заявлений не поступало. Информация не соответствует действительности", – сказали в ДП Астаны.

Напомним, в декабре прошлого года в соцсетях появилось необычное объявление об утере 1,7 млн тенге. При этом за возврат денег казахстанец предлагал вознаграждение. В ДП Кызылординской области сообщили, что с заявлением в полицию на тот момент к ним никто не обращался.

Недавно произошел другой случай: медсестра районной больницы в Акмолинской области потеряла деньги. Купюры ей вернул полицейский, нашедший их на земле.

В конце августа жительница Шымкента во время совершения покупок в торговом центре обнаружила пропажу своего портмоне с миллионом тенге, документами и банковскими картами. Потерянное вскоре нашли полицейские и вернули все владелице.