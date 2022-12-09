Кызылординец потерял на базаре 1,7 млн тенге и попросил их вернуть за вознаграждение

Объявление. Фото: instagram.com/kritikakyzylordy

В социальных сетях появилось необычное объявление об утере 1,7 млн тенге. При этом за возврат денег кызылординец предложил вознаграждение. Информацию по этому поводу прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В объявлении, размещенном на странице одного из пабликов в Instagram, кызылординец рассказал, что выронил на базаре 1 700 000 тенге.

"Человека, нашедшего деньги, ждет вознаграждение. Прошу вернуть. Иначе мы обратимся в правоохранительные органы", - отметил автор поста и указал свой номер телефона.

Правда, некоторые пользователи усомнились, что найдутся желающие вернуть крупную сумму денег. Другие посчитали, что так должно было быть.

"Дай Аллах вам еще больше заработать! Если ушел 1,7 млн, придет еще больше. Кому-то реально эти деньги нужнее. Значит, так должно было быть", - написала одна из пользовательниц.

Между тем в пресс-службе ДП Кызылординской области сообщили, что пока с заявлением в полицию никто не обращался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000823-kyzylordinets-poteryal-na-bazare-17-mln-tenge-i-poprosil-ih-vernut-za-voznagrazhdenie/