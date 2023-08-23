Деньги разлетелись по улице в Акмолинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Медсестра районной больницы в Акмолинской области потеряла деньги. Купюры обнаружил на земле полицейский и вернул их владелице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В ведомстве рассказали, что в отдел полиции Астараханского района с благодарностью обратилась Аглам Абеева, работающая медсестрой в районной больнице.

По словам женщины, она хотела внести ежемесячную оплату по кредиту, однако деньги в сумке не обнаружила. Понятия не имея, где и как она их потеряла, акмолинка в расстроенных чувствах отправилась на работу.

В это время направлявшийся на службу помощник дежурного Арыстанбек Имантаев увидел на земле бумажные купюры. На предоставленном ДП региона видео видно, как он собирает деньги, которые разлетаются по улице от ветра.

После чего страж порядка направился на службу и сообщил о своей находке участковому инспектору Салимжану Ержанову. Тот, в свою очередь, просмотрел записи с камер видеонаблюдения и через полчаса установил хозяйку утерянных денег.

Женщина призналась, что для нее это событие стало настоящим подарком, и поблагодарила правоохранителей.

"Я очень рада, что есть честные и преданные своему делу люди, которые способны на хорошие и достойные поступки. Любой другой мог бы присвоить эти деньги себе, но наши добропорядочные полицейские вернули их мне", - отметила Аглам Абеева.

Напомним, ранее в Актюбинской области иностранец потерял барсетку с крупной суммой денег и документами. Ее обнаружил в кафе водитель и вернул владельцу.

Как выяснилось, Тимур Сулейманов ехал из Астаны и остановился возле точки общепита, расположенной в селе Карабутак, чтобы позавтракать. На столе в заведении он нашел барсетку, в которой находились 1100 долларов США, 465 тысяч тенге и документы.

Находку мужчина передал полицейским, которые установили, что она принадлежит гражданину Кыргызстана. Стражи порядка связались с иностранцем и передали потерянную вещь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033592-dengi-razletelis-po-ulitse-v-akmolinskoy-oblasti-video/