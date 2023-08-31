Кошелек с миллионом тенге вернули жительнице Шымкента

Умида Абдумуталиповна. Кадр из видео: polisia.kz

Жительница Шымкента потеряла свой кошелек с миллионом тенге, документами и банковскими картами. Позже ей его вернули со всем содержимым, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С сообщением об утере в управление полиции Абайского района обратилась местная жительница Умида Абдумуталиповна.

По ее словам, пропажу своего портмоне с крупной суммой денег, документами и банковскими картами она обнаружила при совершении покупок в торговом центре.

Спустя около часа безрезультатных самостоятельных поисков женщина решила прибегнуть к помощи полицейских.

По вызову на место прибыли участковые инспекторы и приступили к прочесыванию пути следования горожанки.

В результате в течение получаса полицейский Нурбол Тулендибаев нашел кошелек под креслом в одном из магазинов и со всем содержимым вернул его владелице.

Умида Абдумуталиповна выразила благодарность стражу порядка за оперативную работу.

Напомним, ранее водитель Тимур Сулейманов ехал из Астаны и остановился возле кафе, расположенного в Актюбинской области, чтобы позавтракать. На столе в заведении он нашел барсетку, в которой находились 1100 долларов США, 465 тысяч тенге и документы.

Находку мужчина отдал полицейским, которые установили, что барсетка принадлежит гражданину Кыргызстана. Стражи порядка связались с иностранцем и передали потерянную вещь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034623-koshelek-s-millionom-tenge-vernuli-zhitelnitse-shymkenta/