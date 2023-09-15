Туман и гроза ожидаются в казахстанских мегаполисах
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В пятницу, 15 сентября, в Алматы обещают грозу, в Астане - туман, а в Шымкенте - жаркую погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидаются дождь, туман и до плюс 17-19 градусов тепла. При этом ночью в столице похолодает до плюс 5-7 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.
Из-за тумана в городе сегодня объявлено штормовое предупреждение.
В Алматы синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Днем термометры покажут плюс 15-17 градусов, ночью - плюс 10-12 градусов.
В Шымкенте сохраняется теплая погода - сегодня днем здесь ожидается до 25-27 градусов жары, ночью - до 10-12 градусов тепла. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036679-tuman-i-groza-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/