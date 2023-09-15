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Туман и гроза ожидаются в казахстанских мегаполисах

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Туман в Алматы
Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В пятницу, 15 сентября, в Алматы обещают грозу, в Астане - туман, а в Шымкенте - жаркую погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидаются дождь, туман и до плюс 17-19 градусов тепла. При этом ночью в столице похолодает до плюс 5-7 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Из-за тумана в городе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Днем термометры покажут плюс 15-17 градусов, ночью - плюс 10-12 градусов.

В Шымкенте сохраняется теплая погода - сегодня днем здесь ожидается до 25-27 градусов жары, ночью - до 10-12 градусов тепла. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036679-tuman-i-groza-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/

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