Туман и гроза ожидаются в казахстанских мегаполисах

В пятницу, 15 сентября, в Алматы обещают грозу, в Астане - туман, а в Шымкенте - жаркую погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидаются дождь, туман и до плюс 17-19 градусов тепла. При этом ночью в столице похолодает до плюс 5-7 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Из-за тумана в городе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Днем термометры покажут плюс 15-17 градусов, ночью - плюс 10-12 градусов.

В Шымкенте сохраняется теплая погода - сегодня днем здесь ожидается до 25-27 градусов жары, ночью - до 10-12 градусов тепла. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

При тумане водителям рекомендуется: