Грозу и жару до 27 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана

В четверг, 14 сентября, в Астане и Алматы вновь обещают осадки, а в Шымкенте - жаркую погоду. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается дождь и ветер с порывами до 9-13 метров в секунду. При этом столбики термометров днем покажут плюс 22-24 градуса, а ночью - плюс 10-12 градусов.

Жителей Астаны снова ждет гроза и сильный, порывистый ветер со скоростью 9-14 м/с. Днем в столице ожидается до 13-15 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до плюс 6-8 градусов.

В Шымкенте сегодня обещают жаркую погоду: днем в третьем мегаполисе ожидается до плюс 25-27 градусов. Однако ночью похолодает до плюс 11-13 градусов. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 5-10 м/с.

Как вести себя при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.